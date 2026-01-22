オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２１日、“マー君級”の目標を掲げた。大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開し、初の規定投球回到達をノルマに設定。さらに「とにかくイニングにこだわる」と、全登板クオリティースタート（ＱＳ）達成も見据えた。巨人・田中将が楽天時代の１３年にクリアしたオール６回以上自責３以下。２８試合で２４勝０敗と驚異的な活躍を見せた右腕に並ぶ難題に挑む。今オフは九里と合同練習。「主に