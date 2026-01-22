阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２１日、早ければ来季から導入される可能性のあるタイブレークの対応へ自信を見せた。大学時代はタイブレークを想定した練習を入念に行っていた。「タイブレークに入ったらこっちのもの、というような自信をつけるためにやっていた」と振り返った。４年秋の首都大学リーグの優勝をかけた武蔵大戦では、タイブレークで自身が放った同点打から流れが生まれ、リーグＶに