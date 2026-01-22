ソフトバンク・野村勇内野手（２９）が２１日、滋賀・草津グリーンスタジアムで自主トレを公開。「松田さんの地元なので熱男を引き継ぐために来ました」と、遊撃の定位置取りに燃える男が、ＯＢの侍ジャパン・松田宣浩野手総合コーチ（４２）の実家の徒歩圏内で鍛錬する理由を説明した。昨年までは福岡市内で今宮と合同トレを行っていたが、「レギュラー争いできるスタートラインに立てた。ライバルなので今年は一人で」と、年