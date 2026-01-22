広島は２１日、二俣翔一内野手（２３）が結婚したと発表した。相手や時期については非公表。今オフは、昨年１０月に塹江、１１月にルーキー・佐々木、１２月に森、石原の同級生バッテリー、さらに中村奨、鈴木、益田が続々と結婚を発表。二俣で８人目というゴールインラッシュとなった。２０年育成ドラフト１位の二俣は、昨季５年目で初めて開幕スタメンを勝ち取ったものの、前年の８０試合から５４試合へと出場機会を減らした