阪神・前川右京外野手（２２）が２１日、三重県内で中日・岡林と行っている合同自主トレを公開し、肉体改造に励んでいると明かした。「これまでいろんな物を食べてしまっていた」と食事を改善。ブロッコリーや鶏のささみを中心とした食生活にし、２３〜２４％あった体脂肪を２０％まで減らした。目標は１６〜１７％で「お腹まわりがへっこんできた」と効果を実感している。目的は体のキレを生み出すためだ。さらに体幹を強化す