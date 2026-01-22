阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２１日、１５分間の“独演会”で自チームと日本球界に３つの提言を行った。この日、大阪市内のホテルで実施された甲子園歴史館の運営会議に出席。阪神の優勝と日本球界の発展を強く願う前監督は「まだ１月やんか。今どうこう言うのは早いで。そらキャンプから楽しみやけどな」と頬を緩めたが、次第に口調は熱を帯びていった。〈１〉侍組をあてにしたらあかん！現時点で虎から石井、坂