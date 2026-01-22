◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）熱海富士が藤ノ川を力強く送り出し、3日目からの連勝を9に伸ばした。立ち合いで右下手を許したが、すぐに左から抱え込んで寄って出た。1メートル87、195キロの体格を生かし、122キロの相手に付け入る隙を与えなかった。残り4日は新三役を目指す戦いに臨む。「明日も頑張ります」。12日目は2敗対決となる安青錦戦。両横綱から金星を奪った勢いを新大関にもぶつける。