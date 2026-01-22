◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）大の里が霧島を寄り切って連敗を3で止め、7勝目を挙げた。新入幕だった24年初場所での自己ワーストを更新する4連敗を回避。「勝てて良かった。自分の良さが出せればと思った」。立ち合いで左を固める霧島に得意の右をねじ込んだ。そのまま土俵外まで運ぶ完勝だった。12日目は高安戦。「情けない相撲が続いたけれど土俵に上がった瞬間、さらに気持ちが入った。残り4日間、