気象庁気象庁は22日、大雪により滋賀県の湖東の平地で大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。同県彦根市では22日午前4時までの6時間で25センチの降雪が観測された。