【ダボス共同】トランプ米大統領は21日、交流サイト（SNS）で、スイスで北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談し「グリーンランドを含む北極圏全体に関する将来の合意に向けた枠組み」を構築したと発表した。