◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）人気力士の東幕下11枚目の炎鵬は栃丸を渡し込みで下し6戦全勝とした。しかし勢い余って土俵下に落ちた際に左脚を負傷したもよう。取組後は終始左脚を引きずりながら歩き、取材には「すみません」とだけ話し引き揚げた。一時は寝たきりになるなど脊髄損傷の大ケガで長期休場して序ノ口から再起。奇跡の関取復帰まであと1勝に迫るなかで、思わぬアクシデントに見舞われた。