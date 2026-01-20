札幌・北警察署は2026年1月21日、わいせつ目的誘拐の疑いで札幌市北区に住むアルバイト従業員の男（21）を逮捕しました。男は1月14日午後1時ごろ、北海道石狩市の路上で10代後半の女性にわいせつな行為をする目的で声をかけ、停車中の車におよそ10分間、女性を連れ込んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人に面識はなく、女性は車外に逃げ出し助けを求め、近くにいた人が110番通報したことで事件が発覚しました。その後