世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３６）がまた歴史に名を刻んだ。２０２６年度の「ソングライターの殿堂（ＴｈｅＳｏｎｇｗｒｉｔｅｒｓＨａｌｌｏｆＦａｍｅ）」が２１日（日本時間２２日）に発表され、スウィフトが女性として史上最年少で殿堂入りを果たした。男女合わせた史上最年少は１９８３年のスティービー・ワンダーで３２歳だった。他にケニー・ロギンス、アラニス・モリセットらが名を連ねた