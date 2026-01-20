チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が21日に行われ、ガラタサライ（トルコ）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。ここまで6試合を消化したリーグフェーズで4勝2敗を記録し、勝ち点「12」を積み上げているアトレティコ・マドリード。直近のCLでは3連勝を飾っており、ストレートでの決勝トーナメント進出に近づいている。対するは、ここまで3勝3敗のガラタサライ。現在CL連敗を喫している同クラブ