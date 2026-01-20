列島に襲来している強烈寒波の影響で日本海側を中心に雪の降り方が強まっています。交通障害が発生し、影響が長引くおそれがあり、警戒が必要です。このあとも日本海側の広い範囲で雪が降り続く見込みです。特に、中国地方や近畿、北陸では雪の降り方が強まり、短い時間で積雪が急激に増加するおそれがあります。また、東海など太平洋側にも雪雲の一部が流れ込み、平地も含めて、雪の積もる所があるでしょう。22日夕方にかけて予想