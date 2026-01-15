全日本スキー連盟は21日、スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で負傷した平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）について、「複数箇所の骨折や打撲の診断を受けた」と発表した。今後は日本国内で治療、リハビリを行い、4大会連続の代表に決まっている2月のミラノ・コルティナ五輪の出場を目指す方針だという。平野歩は17日のW杯第5戦決勝1回目の3発目の技で転倒し、顔面や下半身を強打。自力でフィニッシュラインまで滑り降りたもの