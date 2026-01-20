気象庁は22日午前4時17分、滋賀県に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。滋賀県では大規模な交通障害が発生するおそれが高まっていて、一層の警戒が必要です。気象庁によると滋賀県の彦根では、午前4時までの6時間に、25センチの顕著な降雪を観測しました。滋賀県湖東の平地では、強い降雪により、道路の除雪が追い付かず、車両の立ち往生などの大規模な交通障害が発生するおそれが高まっています。滋賀県では、22日夕方に