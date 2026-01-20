球団発表ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円）で契約したと発表した。背番号は「23」。マイケル・シアニ外野手がメジャー出場前提の40人枠を外れた。米メディアによると、2027年オフと2028年オフにオプトアウト（契約破棄）が付き、契約金は6400万ドル（約101億円）。3000万ドル（約47億5700万円）が後払いとなっている。タッカーはアストロズ