ルイス・ガルシアは昨季3球団で58試合登板、防御率3.42元ドジャースのルイス・ガルシア投手はメッツと1年175万ドル（約2億8000万円）で契約合意したとニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者が伝えた。38歳のガルシアは昨年2月にドジャースとマイナー契約を結び、3月の東京での開幕シリーズでメジャー昇格した。中継ぎとして28試合に登板し、2勝0敗、防御率5.27。6月下旬に40人枠を外れ、その後はナショナルズ、エ