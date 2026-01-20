いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」が開幕する。注目は12Rだ。脚力上位の脇本が別線の動きを見極め、好機にスパートして押し切る。嘉永は脇本より前団に位置して先に仕掛けると逆転がある。新山―成田―山崎の北日本勢にも警戒。＜1＞南修二自分なりに順調に練習。脇本君の後ろ。＜2＞新山響平冬季移動地の伊豆で練習。自力。この時季は苦手だけど頑張る。＜3＞嘉永泰斗前回は動き自体は悪くなかった。体調面