NY株式21日（NY時間14:22）（日本時間04:22） ダウ平均48781.06（+292.47+0.60%） ナスダック23002.53（+48.21+0.21%） CME日経平均先物52990（大証終比：+160+0.30%） 欧州株式21日終値 英FT100 10138.09（+11.31+0.11%） 独DAX 24560.98（-142.14-0.58%） 仏CAC40 8069.17（+6.59+0.08%） 米国債利回り 2年債 3.587（-0.010） 10年債 4.263（-0.030） 30年債 4.889