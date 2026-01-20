満面の笑みがこぼれた。11日の多摩川ヴィーナスシリーズ2日目5Rで6コースからコンマ09のトップスタートを決めると、豪快に内5艇を捲ってデビュー初勝利を飾った石村日奈那（24＝東京）。「うれしかったです。少し自信がつきました。ただ、やっとスタートラインに立ったという感じですね」。24年11月にデビューしてから158走目でようやくプロとしての“第一歩”を踏み出した。ボートレーサーを志したきっかけは大学の就職活動中