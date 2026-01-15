◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第20戦（2026年1月21日山形市・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））高梨沙羅は合計206.8点で9位だった。1回目で93.5メートルを飛び、飛型点で今季最高を記録して4位。2回目で後退したものの、課題としているテレマークで手応えを得て「安定して出せてきているので、そこが今一番うれしい」と納得の表情を浮かべた。小林陵侑らの助言もあり、今季から着地