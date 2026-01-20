吉田羊が主演し、森新太郎が演出を務めるパルコ・プロデュース2026『リチャード三世』が、5月10日よりPARCO劇場を皮切りに、大阪・愛知・福岡・岩手にて上演されることが決定した。【写真】前作では『ハムレット』の原型『ハムレットQ1』で主演だった吉田羊、りりしい姿パルコがプロデュースするシェイクスピア作品を、森新太郎の演出、吉田羊の主演で上演するシリーズ。2021年には全キャスト女性による『ジュリアス・シーザー