ピン芸人のぴろき、砂かぶり席に登場大相撲初場所は21日、両国国技館で11日目を迎えた。土俵下に独特な風貌で姿を見せたピン芸人に、ファンが「ちょんまげ姿で…」「最前列に居た」と注目している。腕組みしながら取組に熱い視線を送ったのは、知る人ぞ知るピン芸人のぴろきだ。小さなちょんまげに丸メガネという舞台出演時と同じ姿。赤いチェックの上着をまとい、砂かぶり席の最前列に陣取った。まだファンもまばらな時点か