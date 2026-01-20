今日22日、彦根地方気象台は、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。大規模な交通障害の発生するおそれ今日22日4時17分、彦根地方気象台は、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。彦根では、22日4時までの6時間に25センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は22日夕方にかけて続く見込みです。湖東の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。「顕著な大雪に関する気象情報」とは「