ニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』（毎週水曜深3：00）では、2月4日深夜放送回に、オードリー・若林正恭がゲスト出演を果たす。【場面カット】公式HP制作に向けて笑顔を見せるニシダ＆佐久間宣行土曜日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティーを務める若林。佐久間とは2019年から『あちこちオードリー』(テレビ東京系）でタッグを組んでいるほか、佐久間が手掛けた『LIGHTHOUSE』(Netflix）や