◇卓球全日本選手権シングルス第2日（2026年1月21日東京体育館）卓球の全日本選手権シングルスは男女の3回戦が行われ、一般女子の部で小学6年生の松島美空（12＝田阪卓研）が昨年の成績を上回る4回戦進出を決めた。福原愛、加藤美優が持つ小学生最高記録の32強まであと1勝とした。松島の兄で昨年男子の覇者、松島輝空（18＝木下グループ）らシード選手は、22日の4回戦から登場する。松島美は塚田桜姫（立命大）を3―0で