大阪市内の住宅で浴槽から男性の遺体が見つかり、警察は遺体の身元が53歳の住人男性だと発表しました。今月19日、大阪市西淀川区の住宅で、浴槽の中から全裸の男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体はこの家に住む職業不詳の森山修次さん（53）で、死因は窒息死だったということです。遺体の状況などから、森山さんは去年の11月30日ごろに死亡したとみられ、何者かに身体を押さえつけられて溺れたとみられています。