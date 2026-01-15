ラフカディオ・ハーンが英語教師をしていたことも日本海に面し、島根県の県庁所在地である松江市。県立松江北高校は旧制松江中学を前身とする伝統校で、2026年に創立150周年を迎えた。NHKの「朝ドラ」（連続テレビ小説）として3月まで放送される『ばけばけ』。明治時代に日本国籍を取得した作家で『怪談』の作者として知られ、日本文化紹介者でもあったラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と妻セツがモデルになっている。ハー