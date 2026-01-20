NEWS・増田貴久の最新音楽映像作品『増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽』が、1月22日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」でソロとして自身初の3部門同時1位を獲得した。【写真】増田貴久がソロで熱唱初週売上は、DVD：1.2万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.1万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：4.