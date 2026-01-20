気象台は、午前3時54分に、なだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表（雪崩注意報） 22日03:54時点京都府では、22日夕方まで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■京都市□大雪警報積雪22日夕方にかけて警