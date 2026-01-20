2、3年目後にオプトアウト、ヤンキースはコディ・ベリンジャー外野手と5年1億6250万ドル（約257億円）で再契約することで合意した。米スポーツ局ESPNのジェフ・パッサン記者が伝えた。ベリンジャーの5年契約には2、3年目後にオプトアウト（契約破棄）が付く。契約金は2000万ドル、全球団へのトレード拒否権が含まれるという。ドジャース時代の2019年にMVP受賞したベリンジャーは昨季152試合出場して打率.272、29本塁打、98打