俳優の松山ケンイチ（40歳）が、1月20日に公開された、TBSの公式YouTubeチャンネルの動画に出演。日曜劇場「リブート」で共演した鈴木亮平について「亮平さんと同じぐらいバキバキにしなきゃいけないのか」と思ったと語った。連続ドラマ「リブート」に出演している鈴木亮平と松山ケンイチがトークを行い、鈴木の演じる刑事に顔を変える役だった松山が「亮平さんだって聞いてたんで、あの亮平さんと同じぐらいバキバキにしなきゃい