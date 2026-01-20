女優の出口夏希（24歳）が、1月21日に放送された情報番組「よるのブランチ」（TBS系）に出演。“スナックで歌ってるタイプ”だと明かし、スタジオから驚きの声が上がった。出口は今回、映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の宣伝を兼ねて、吉田美月喜、羽村仁成と共に同番組に出演。「Z世代に人気のラブソングトップ10 歌詞当てクイズ」に挑戦した。カラオケについて、「出口さんはいかがですか？」と聞かれると、出口は「そう