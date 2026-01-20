市場のユーロに対する強気ポジションと実際のパフォーマンスとのかい離は、中央銀行の見通しが再評価されるまで続く可能性が指摘されている。ユーロのネットポジションは、指標によって差はあるものの、少なくとも過去２年超で最も強気な水準にあり、どの切り口で見ても投機筋は概ねユーロに前向きになっているという。 しかし、こうした楽観はこれまでのところ、実際の取引で成就していない。ユ&#