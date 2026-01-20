気象台は、午前3時22分に、大雪警報を大津市北部、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】滋賀県・大津市北部、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、日野町などに発表 22日03:22時点滋賀県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市北部□大雪警報【発表】積雪22日夕方にかけて警戒・山地1