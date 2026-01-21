「ひとり旅」という言葉はすっかり耳慣れたものになったけれど、いざ自分が行くとなると、少し勇気が必要……そう感じるレディも多いはず。そんな背中をそっと押してくれる特別なプランが、星野リゾートの温泉旅館「界」から誕生しました。本プランは、漫画「おひとりさまホテル」の原作を手がけ、自身のSNSでも“おひとり時間”の楽しみ方を発信する、おひとりプロデューサー・まろ氏との共同考案。はじめての女性ひとり旅に寄り