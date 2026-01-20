昨夜、横浜市戸塚区の高速道路で、乗用車がすでに転倒していたバイクに衝突し、バイクの男性が死亡しました。きのう午後9時半ごろ、戸塚区品濃町を通る横浜新道の下りで、「バイクが右側車線で単独で転倒している」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、片側2車線の右側車線を走行していた乗用車が、すでに転倒していたバイクに衝突したということです。バイクを運転していた男性は意識不明の状態で病院に運ばれ