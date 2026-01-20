女優・歌手の生田絵梨花（29歳）が、初のフルアルバム「I.K.T（I Know Tomorrow）」を、4月22日にリリースすることが決定した。テレビアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」のEDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲の本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ渾身の1枚。ピアノサウンドを軸に、生田の澄んだ声色が魅力の楽曲たちの中