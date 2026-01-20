JR西日本によりますと、大阪と敦賀を結ぶ特急「サンダーバード」と、名古屋・米原と敦賀を結ぶ特急「しらさぎ」は22日、大雪のため終日運転を取りやめます。小浜線の全線と、北陸線の長浜駅から敦賀駅まで、湖西線の近江舞子駅から近江塩津駅までの区間も終日運転を取りやめます。北陸新幹線は始発から通常どおり運転する予定です。