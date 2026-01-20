1月29日(木)深夜1時35分〜「石垣島をゆったり満喫の旅」第4話石垣島をゆったり満喫の旅、第4話。今回は西表島から由布島へ。水牛とふれあい、カフェでまったり。しかし、とあるアトラクションでいざこざ勃発！