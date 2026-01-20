1月22日（木）深夜 1:35〜2:05 放送石垣島をゆったり満喫の旅▼夕食は石垣島の海の幸を堪能▼岡村おすすめ!絶品のマース煮▼捕獲したノコギリガザミの味は?▼石垣名物料理オニササとは?▼旅猿初の西表島上陸▼水牛車に乗って海を渡る