米国野球殿堂は20日（日本時間21日）、今年の殿堂入りメンバーを発表した。来年はジャイアンツの捕手として3度の世界一に貢献したバスター・ポージー氏、レッドソックスなどで通算200勝の左腕ジョン・レスター氏らが資格初年度を迎える。28年はカージナルスなどで通算703本塁打のアルバート・プホルス氏、同じカ軍の捕手としてゴールドグラブ賞9度のヤディエル・モリーナ氏が登場し、ともに資格初年度での殿堂入りが確実視さ