【ストックホルム共同】スウェーデンの高級車メーカー、ボルボ・カーは21日、新型の電気自動車（EV）「EX60」を発表した。ボルボの車として初めて米グーグルの生成人工知能（AI）「ジェミニ」を搭載し、運転中にAIと会話しながら必要な操作を行うことができる。高性能コンピューターを備え、1回の充電で最大810キロ走行できるモデルを用意した。車に取り付けられたセンサーからの情報を活用して、交通状況や着用者に合わせて調