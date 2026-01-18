◇欧州CL1次リーグスポルティング2ー1パリSG（2026年1月20日）20日の欧州CL1次リーグ第7戦で守田英正がフル出場したスポルティングは昨季王者パリSGを2―1で破って暫定6位に浮上した。鈴木淳之介がフル出場したコペンハーゲンはナポリと1―1で引き分け、板倉滉が後半9分から出場したアヤックスはビリャレアルに2―1で逆転勝ち。インテル・ミラノを3―1で下したアーセナルが7戦全勝で16強一番乗りを決めた。今季CL初先発の