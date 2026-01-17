きょうのポンドドルは１．３４ドル台での上下動に終始している。トランプ大統領のダボス会議での演説を受けて為替市場ではドルの買い戻しが出ているもののユーロドルが中心で、ポンドドルは蚊帳の外といった雰囲気。一方、ポンド円はドル円に追随し、一時２１１円台に下落したものの２１２円台に戻す展開。 本日は英消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表されていたが、５カ月ぶりの加速となっていた。タバコ税の引き上げと