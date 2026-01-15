きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って上に往って来いの展開が見られている。序盤は買いが先行し１．１７ドル台半ばに上昇したものの、トランプ大統領のダボス会議でのスピーチを受けてドル買い戻しの反応が強まり、１．１７ドルを割り込む動きが出ている。 実需筋と投機筋がユーロの強気オプションを急速に買い集めているとの指摘が出ている。欧州のトレーダーによると、今週は実需筋と投機