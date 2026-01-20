22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万2790円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては15.36円高。出来高は7659枚となっている。 TOPIX先物期近は3599ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52