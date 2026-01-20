気象台は、午前1時39分に、大雪警報を札幌市、江別市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・札幌市、江別市に発表 22日01:39時点石狩地方では、22日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□大雪警報【発表】積雪22日朝にかけて警戒・平地6時間最大降雪量30cm12時間最大降雪量40cm□なだれ注意報23日にかけて注意■小樽市□なだれ注意報23日にかけて注意■夕張市□